Tondo di Capodimonte | volontari continuano la bonifica | curare l’ambiente per un futuro migliore

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTre aiuole, una scalinata, arbusti ingombranti e rifiuti. Questo è ciò di cui si sono occupati sabato mattina idelle associazioni La Via della Felicità, Miniera dei Quartieri Spagnoli e ilo Adrian Di Capua. Ildi, noto per la sua pianta ovale, è situato nel quartiere Stella al termine del corso Amedei di Savoia e all’inizio della via di. Progettato dall’architetto Antonio Niccolini, il centro deldiviene una rotatoria naturale, con un elegante giardino fioritocon fontane a vasca. In fondo invece è possibile ammirare la monumentale scala, col toponimo di gradini di, che permette tutt’oggi un più facile accesso alla collina, per coloro che recano alla Reggia a piedi. Un sito ...