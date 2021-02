Serie B, tutto in 8 minuti: la Reggiana batte l’Entella in rimonta 2-1 (Di lunedì 8 febbraio 2021) In 8 minuti di decide la sfida salvezza in Serie B tra Reggiana ed Entella. Una partita delicatissima per la zona retrocessione. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa la sfida si fa bollente. Entella in vantaggio al 48? con Brescianini. La reazione dei padroni di casa è stata veemente. Al 53? Laribi e al 56? Muratore hanno ribaltato la gara. Finale palpitante ma la Reggiana ha esultato chiudendo sul 2-1. In classifica gli emiliani salgono a 21 punti. l’Entella resta a 17 penultima. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) In 8di decide la sfida salvezza inB traed Entella. Una partita delicatissima per la zona retrocessione. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa la sfida si fa bollente. Entella in vantaggio al 48? con Brescianini. La reazione dei padroni di casa è stata veemente. Al 53? Laribi e al 56? Muratore hanno ribaltato la gara. Finale palpitante ma laha esultato chiudendo sul 2-1. In classifica gli emiliani salgono a 21 punti.resta a 17 penultima. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie tutto Super Deulofeu, l'Udinese batte il Verona. Nuovo stop per gli scaligeri

Gotti parte con l'attacco tutto spagnolo e arretra Pereyra per sopperire all'assenza dello ... Il match parte sonnecchiando, tanto che l'esordiente in serie A Santoro fischia il primo fallo della sua ...

Reggiana - Virtus Entella 2 - 1, rimonta con Laribi e Muratore

REGGIO EMILIA - La Reggiana , in rimonta, supera l' Entella 2 - 1. Tutto nella ripresa: ospiti avanti con Brescianini , replica locale con Laribi e Muratore . Tre punti preziosi in ottica salvezza per la Reggiana che sale a 21 punti, mentre l'Entella, che aveva ...

Serie C-Girone C, tutto pronto per Avellino-Palermo: ecco dove vedere la gara in tv Mediagol.it Serie A, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la ventunesima giornata

Ma chi ha guadagnato e chi ha perso nel confronto con la scorsa stagione? Sono 21 le giornate trascorse e la classifica si aggiorna con la vittoria di tutte le big. Serie A, oggi e un anno fa: classif ...

LIVE Serie A - Lazio-Cagliari 0-0: iniziato il secondo tempo

La giornata non è indicata per una gita domenicale con la famiglia, Roma è battuta da una pioggia insistente e da forti raffiche di vento Queste le dichiarazioni della sindaca di Roma, Virginia Raggi, ...

