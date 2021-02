Professore indagato a Roma: aveva insultato altri studenti (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Professore indagato a Roma per istigazione al suicidio aveva maltratto, in passato, altri studenti. Pare, infatti, che l’insegnante avesse dato dell’ “handicappata” a una studentessa affetta da Dsa. Questo episodio aveva scatenato la furiosa reazione del padre della ragazzina, che aveva parlato dell’episodio con la dirigente scolastica. Alcuni definiscono il Professore come un soggetto “bizzarro”, che “si sforzava di essere gentile”. Una studentessa riferisce a Il Messaggero: “Con noi ragazze era gentile. Mentirei se dicessi che mi ha maltrattata. Però le sue parole, spesso arcaiche e antiche, erano sopra le righe. Era esagerato e anche per questo non lo prendevamo sul serio. Il clima con lui in classe era sempre molto ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilper istigazione al suicidiomaltratto, in passato,. Pare, infatti, che l’insegnante avesse dato dell’ “handicappata” a una studentessa affetta da Dsa. Questo episodioscatenato la furiosa reazione del padre della ragazzina, cheparlato dell’episodio con la dirigente scolastica. Alcuni definiscono ilcome un soggetto “bizzarro”, che “si sforzava di essere gentile”. Una studentessa riferisce a Il Messaggero: “Con noi ragazze era gentile. Mentirei se dicessi che mi ha maltrattata. Però le sue parole, spesso arcaiche e antiche, erano sopra le righe. Era esagerato e anche per questo non lo prendevamo sul serio. Il clima con lui in classe era sempre molto ...

QuotidianPost : Professore indagato a Roma: aveva insultato altri studenti - zazoomblog : Professore indagato per morte di un alunno: studenti rivelano sconvolgenti verità - #Professore #indagato #morte… - Eposmail : RT @Caffe_Graziella: no no in Italia fa curriculum,mica un professore,un bidello possono essere assunti se non sono onesti.. È nel parlamen… - sotirias : RT @Caffe_Graziella: no no in Italia fa curriculum,mica un professore,un bidello possono essere assunti se non sono onesti.. È nel parlamen… - Caffe_Graziella : no no in Italia fa curriculum,mica un professore,un bidello possono essere assunti se non sono onesti.. È nel parla… -