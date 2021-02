Pagelle Parma Bologna: TOP e FLOP del match VOTI (Di domenica 7 febbraio 2021) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Parma Bologna Le Pagelle dei protagonisti del match tra Parma e Bologna, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Barrow FLOP: Gervinho VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 21ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Barrow: GervinhoAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

MondoPrimavera : Ci pensa sempre #Artistico? #Pagelle #Parma #Primavera2 - Notiziedi_it : Napoli-Parma, le pagelle: Elmas, il coraggio paga, 6,5; Cornelius non punge, 5 - Notiziedi_it : Napoli-Parma, le pagelle: Elmas, il coraggio paga, 6,5; Cornelius non punge, 5 - Notiziedi_it : Napoli-Parma, le pagelle: Elmas, il coraggio paga, 6,5; Cornelius non punge, 5 - MondoPrimavera : ??Ottima prova per i rossoblu che si aggiudicano l'ottavo di finale contro il #Parma?? -