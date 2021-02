NBA: Derrick Rose verso i New York Knicks (Di domenica 7 febbraio 2021) Secondo The Athletic Derrick Rose sarebbe vicino a vestire nuovamente la canotta dei New York Knicks. L’ex MVP sta viaggiando a 14 punti e 4 assist di media a partita. Le due squadre sarebbero già in contatto per definire l’affare. Derrick Rose alla Grande Mela E’ la notizia delle ultime ore. L’MVP della Regular Season NBA 2010/2011 sarebbe vicinissimo al ritorno ai New York Knicks, squadra per la quale ha giocato nella stagione 2016/2017. Ai Knicks Rose ritroverebbe il suo ex allenatore (ai Chicago Bulls) Thom Thibodeau, oltre che al suo ex compagno Taj Gibson. I Detroit Pistons si sarebbero convinti nelle ultime settimane di lasciar partire Rose, per far spazio alle giovani guardie presenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Secondo The Athleticsarebbe vicino a vestire nuovamente la canotta dei New. L’ex MVP sta viaggiando a 14 punti e 4 assist di media a partita. Le due squadre sarebbero già in contatto per definire l’affare.alla Grande Mela E’ la notizia delle ultime ore. L’MVP della Regular Season NBA 2010/2011 sarebbe vicinissimo al ritorno ai New, squadra per la quale ha giocato nella stagione 2016/2017. Airitroverebbe il suo ex allenatore (ai Chicago Bulls) Thom Thibodeau, oltre che al suo ex compagno Taj Gibson. I Detroit Pistons si sarebbero convinti nelle ultime settimane di lasciar partire, per far spazio alle giovani guardie presenti ...

