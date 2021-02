La cantante neomelodica Piera Napoli è stata uccisa a Palermo (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Piera Napoli, cantante neomedodica palermitana, è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Cruillas, borgata di Palermo. Il corpo della donna, trentadue anni, è stato ritrovato nel bagno dell'appartamento di via Vanvitelli in vui viveva con il marito e i tre figli. Il marito, Salvatore Baglione, 37 anni, è nella stazione dei carabinieri Uditore: è stato lui stesso a presentarsi dai carabinieri, che sono poi andati nell'abitazione dove hanno trovato il cadavere con diverse ferite da arma da taglio. Conclusi rilievi fotografici da parte dei carabinieri e del medico legale, il pm di turno si sposterà nella stazione dei carabinieri per sentire l'uomo. Leggi su agi (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI -neomedodica palermitana, èa coltellate nella sua casa di Cruillas, borgata di. Il corpo della donna, trentadue anni, è stato ritrovato nel bagno dell'appartamento di via Vanvitelli in vui viveva con il marito e i tre figli. Il marito, Salvatore Baglione, 37 anni, è nella stazione dei carabinieri Uditore: è stato lui stesso a presentarsi dai carabinieri, che sono poi andati nell'abitazione dove hanno trovato il cadavere con diverse ferite da arma da taglio. Conclusi rilievi fotografici da parte dei carabinieri e del medico legale, il pm di turno si sposterà nella stazione dei carabinieri per sentire l'uomo.

lucabattanta : RT @Italia_Notizie: La cantante neomelodica Piera Napoli, uccisa in casa Il marito dai carabinieri - Italia_Notizie : La cantante neomelodica Piera Napoli, uccisa in casa Il marito dai carabinieri - Adnkronos : Palermo, cantante neomelodica uccisa a coltellate in casa - ElioLannutti : Palermo, cantante neomelodica di 32 anni uccisa in casa: interrogato il marito - GDS_it : #Cantanteneomelodica uccisa a Palermo, choc in via Vanvitelli: lascia 3 figli piccoli -