Inter | Suning rassicura la Covisoc | “Onoreremo gli impegni fino a giugno”

(Di domenica 7 febbraio 2021) La situazione societaria dell'(così come quella di altri club di Serie A, B e C) è in grande difficoltà, causa Covid e i fondi bloccati dalla Ciba. I nerazzurri sono sotto la lente della: la commissione di vigilanza che monitora la solidità finanziaria dei club professionistici e che controlla afinchè vengano pagati con regolarità gli stipendi e le scadenze di tutti i club. Laha chiesto chiarimenti ain merito al rinvio del pagamento degli stipendi ai giocatori. Il gruppo cinese ha assicurato che onorerà glida qui a.

Niente da fare per Eder che, dopo le voci di mercato che lo vedevano vicino al ritorno all', ha preferito rimanere allo Jiangsu, proprio la seconda squadra del presidente nerazzurro. ...Tutta colpa delle vicende di, che ha chiuso i rubinetti e messo in dubbio la continuità dell', il cui futuro è un rebus. Il club è ufficialmente in vendita, l'obiettivo è quello di ...Suning, gruppo cinese proprietario dell’Inter dal 2016, lo ha sostenuto in un documento, tradotto in inglese, inviato alla Co.Vi.Soc., presieduta da Paolo Boccardelli. Da qui al 30 giugno 2021, Suning ...Più defilato il fondo Bain, che di solito lavora su investimenti ad alto rendimento, nei quali oggi non rientra il calcio Ma sul banco c'è anche l'interesse degli svedesi di Eqt, degli americani di Ar ...