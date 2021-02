Il Parlamento europeo prepara una Direttiva sul “Diritto alla disconnessione”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il Trattato di Lisbona sottolinea che l’economia europea non è solo un’economia di mercato, ma si caratterizza come un’economia sociale di mercato. Ed è questo aggettivo “sociale”, che distingue la nostra, dalle altre economie, nel mondo.luce di questo valore, che è parte importante del Trattato, ile la Commissione, in costante intesa con le Parti sociali (datori di lavoro e lavoratori) hanno elaborato, nel corso degli anni, una legislazione sociale, tesa a organizzare una serie di orientamenti omogenei, in tutti i Paesi dell’Unione, con l’obiettivo di valorizzare l’uomo nel lavoro, grazie, non solo con il puntuale rispetto delle disposizioni e delle raccomandazioni internazionali, ma anche con un adattamento progressivo della legislazione al repentino mutare del mercato del lavoro. Il...