Gabbiano ferito | vani i soccorsi

Ultime Notizie dalla rete : Gabbiano ferito

La Rampa

LIVORNO - Questa mattina, per cercare di salvare unrimasto intrappolato su un tetto e, volontari Anpana e vigili del fuoco sono intervenuti in Borgo Cappuccini. L'animale è stato raggiunto e recuperato grazie all'autoscala e quindi ...... l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, il sindaco di Portofino Matteo Viacava, insieme ai […] Attualità Savonagravementeda un pesce - esca ...di Marina Verdenelli Porta a spasso il cane di un anziano che accudiva e si ritrova denunciata per lesioni personali. L’animale infatti, un mastino tibetano di grossa taglia, si è scagliato contro un ...ANCONA - Era sfuggito al controllo della sua conduttrice per avventarsi come una furia su un meticcio di piccola taglia. Per la paura, il padrone aveva preso l’animale in braccio.