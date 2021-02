Formazioni ufficiali Lazio Cagliari | Musacchio titolare | c’è Pavoletti

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Reina;, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.(3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro;. Leggi su Calcionews24.com

LAZIO (3 - 5 - 2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi CAGLIARI (3 - 4 - 2 - 1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Formazioni Ufficiali: Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Tutto pronto per Lazio-Cagliari, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 21^ giornata di Serie A La 21^giornata del campionato di Serie A si conclude domenica 7 febbraio con la sfida tra Lazio e Cagliari.