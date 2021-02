F.1 Esports - Virtual GP Gran Bretagna, vince Russell (Di domenica 7 febbraio 2021) George Russell ha vinto il Virtual Grand Prix di Gran Bretagna, seconda prova del mini-campionato eSport organizzato dalla Formula 1. Il pilota inglese della Williams ha tagliato per primo il traguardo, dopo 26 giri, beffano Alexander Albon della Red Bull Racing: il thailandese, infatti, ha gettato alle ortiche la vittoria per una penalità rimediata per aver ripetutamente tagliato delle curve. Sul podio sale un altro pilota inglese, Callum Ilott della Ferrari Driver Academy Esports. La Haas resta in testa. Grazie al quarto e quinto posto, Pietro ed Enzo Fittipaldi hanno tenuto alto l'onore del team Haas che rimane in testa alla classifica costruttori. Quest'anno, infatti, ognuna delle tre gare assegna dei punti e al termine del mini-campionato, la classifica andrà a delineare non solo ... Leggi su quattroruote (Di domenica 7 febbraio 2021) Georgeha vinto ild Prix di, seconda prova del mini-campionato eSport organizzato dalla Formula 1. Il pilota inglese della Williams ha tagliato per primo il traguardo, dopo 26 giri, beffano Alexander Albon della Red Bull Racing: il thailandese, infatti, ha gettato alle ortiche la vittoria per una penalità rimediata per aver ripetutamente tagliato delle curve. Sul podio sale un altro pilota inglese, Callum Ilott della Ferrari Driver Academy. La Haas resta in testa. Grazie al quarto e quinto posto, Pietro ed Enzo Fittipaldi hanno tenuto alto l'onore del team Haas che rimane in testa alla classifica costruttori. Quest'anno, infatti, ognuna delle tre gare assegna dei punti e al termine del mini-campionato, la classifica andrà a delineare non solo ...

FormulaPassion : #F1 | #VirtualGP Gran Bretagna, diretta streaming - NoviyeModel : RT @TGMesports: La F1 Esports ritorna in scena con l'inizio della preseason, culminata con il Virtual Gran Prix dell'Austria - TGMesports : La F1 Esports ritorna in scena con l'inizio della preseason, culminata con il Virtual Gran Prix dell'Austria… - CalcioLecco : La Lecco eSports si congratula con la squadra @Virtual_Lions per il raggiungimento della Finale di Coppa Italia. Complimenti ragazzi. - drivingitalia : F1 Esports Virtual GP: più penalità e contatti, che sorpassi... show must go on -

Ultime Notizie dalla rete : Esports Virtual Virtual GP Gran Bretagna - Diretta streaming - FormulaPassion.it

George Russell, Alexander Albon, Nicholas Latifi e tanti altri piloti sono pronti a sfidarsi di fronte ad uno schermo nel secondo Virtual GP 2021 , organizzato questa volta sulla versione '...

Virtual GP - In Gran Bretagna vince Russell - FormulaPassion.it

... con la coppia Enzo e Pietro Fittipaldi che ha chiuso il Virtual GP in quarta e quinta posizione. ... nella gara di 5 giri disputata come 'antipasto' dai sim - racer professionisti della F1 Esports ...

F1 Esports Virtual Gran Prix: Inizio di una nuova stagione - Esports TGM Esports Virtual GP Gran Bretagna, vince Russell

Il pilota inglese della Williams Racing si è aggiudicato la gara davanti ad Albon e Ilott. La Haas resta in testa alla classifica a squadre ...

Anche i bianconeri virtuali fanno acquisti

E-GAMESUDINE Il campionato procede per l'Udinese, che dopo gli ottimi pareggi contro Atalanta e Inter ha ritrovato la vittoria a La Spezia, prima di affrontare il solidissimo Verona di Ivan ...

George Russell, Alexander Albon, Nicholas Latifi e tanti altri piloti sono pronti a sfidarsi di fronte ad uno schermo nel secondoGP 2021 , organizzato questa volta sulla versione '...... con la coppia Enzo e Pietro Fittipaldi che ha chiuso ilGP in quarta e quinta posizione. ... nella gara di 5 giri disputata come 'antipasto' dai sim - racer professionisti della F1...Il pilota inglese della Williams Racing si è aggiudicato la gara davanti ad Albon e Ilott. La Haas resta in testa alla classifica a squadre ...E-GAMESUDINE Il campionato procede per l'Udinese, che dopo gli ottimi pareggi contro Atalanta e Inter ha ritrovato la vittoria a La Spezia, prima di affrontare il solidissimo Verona di Ivan ...