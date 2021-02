E’ morto George Shultz | il Segretario di Stato con Ronald Reagan

Leggi su newsmondo

(Di domenica 7 febbraio 2021)all’età di 100 anni. E’dicon. Ecco chi era. WASHINGTON (STATI UNITI) –all’età di 100 anni. La notizia della scomparsa deldidel governoè stata data dai familiari e riportata dal Corriere della Sera. Non sono state rese note le cause del decesso. Una morte che chiude una pagina di storia americana.un punto di riferimento della politica economica ed estera della Casa Bianca per oltre un decennio. Il suo passo indietro da questo mondo è arrivato nel 1989. Chi era...