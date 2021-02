Duo test | a cosa serve e in cosa consiste

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il duo(chiamato anche bi-) è undi screening che si basa sul prelievo di un piccolo campione di sangue materno che viene eseguito in prossimità dell’ecografia genetica (11-13 settimane) in cui si vanno a dosare due sostanze di origine placentare: beta HCG e PAPP-A. Si tratta di due sostanze che, se individuate in quantità anomale, potrebbero identificare un maggiore rischio, da parte del feto, di essere affetto da alcune sindromi particolari come per esempio quella di Down. E’ bene ricordare, però, che il duoè sostanzialmente undi screening e non dà risposte certe alla futura mamma sullo stato di salute del feto, dona semplicemente alcune indicazioni circa le probabilità che questo possa essere affetto da alcune delle sindromi più comuni. Insomma non dà un responso, ma ...