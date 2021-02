Di Francesco | “Ci serve una vittoria per sbloccarci La squadra ha qualità”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha commentato a Sky Sport la sconfitta di misura subita con la Lazio all’Olimpico. Queste le parole del tecnico: “Nervosismo finale? Tra raccattapalle e palloni che sparivano è normale che quando facciamo fatica a fare risultato un po’ di nervosismo viene fuori. Ci sono stati certi atteggiamenti che hanno portato al nervosismo, ma comunque per me è finita lì. Credo che un po’ di nervosismo da parte mia sia accettabile vista anche la situazione”. La svolta: “Pesa il fatto di esserci presentati con diverse defezioni. Volevo essere meno basso in certe situazioni, ma ricordiamoci contro chi abbiamo giocato; hanno avuto un predominio netto anche senza avere tante occasioni, ma ce lo potevamo aspettare vista ladella. Il nostro obiettivo era non concedere occasioni alla Lazio dando ...

Diprova anche qualche timido contropiede, ma senza mai forzare la mano per evitare di ... alla prima buona occasione, Milinkovic - Savic fa da sponda in area di rigore eImmobile , ...31'st Si gioca la carta Simeone Di. E toglie Zappa. Difesa a quattro per il Cagliari e ... Palla dentro a cercare Milinkovic che di testail compagno. Ciro lascia sfilare il pallone e ..."Fare punti ad ogni costo" è stato il grido di battaglia lanciato da Eusebio Di Francesco alla vigilia della trasferta a Roma contro la Lazio. Ma la sfida dell'Olimpico lascia invece i sardi a bocca a ...Il fortino sardo regge per un'ora, poi l'attaccante ringrazia una sponda di Milinkovic-Savic e trova la rete da tre punti che porta i suoi in zona ...