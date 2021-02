Coronavirus Latina e provincia: 112 positivi e 4 decessi, i dati di oggi 7 febbraio (Di domenica 7 febbraio 2021) Coronavirus Latina e provincia, secondo i dati riportati dall’Asl di Latina nelle ultime 24h si registrano 112 nuovi casi. Quattro i decessi: 2 in provincia, Aprilia e Formia i territori interessati, e 2 extra provincia e 19 le persone guarite. Leggi anche: Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi 7 febbraio: diminuiscono i casi e i decessi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021), secondo iriportati dall’Asl dinelle ultime 24h si registrano 112 nuovi casi. Quattro i: 2 in, Aprilia e Formia i territori interessati, e 2 extrae 19 le persone guarite. Leggi anche:Lazio, il bollettino di: diminuiscono i casi e isu Il Corriere della Città.

