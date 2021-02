C’è posta per te: “Mio padre non accetta il mio compagno” (Di domenica 7 febbraio 2021) Anna e il suo fidanzato coetaneo del padre, la storia difficile tra figlia e genitoriA C’è posta per Te si parla di una storia difficile, che viene direttamente da Sant’agata de Goti. Lei è Anna, ha 24 anni ed è fidanzata con Antonio, un uomo coetaneo di suo padre Giovanni. Questo fidanzamento con un uomo più grande di lei di ben 27 anni, ha fatto incrinare e chiudere il rapporto con il genitore. La giovane ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per riuscire a ricucire i rapporti con suo padre, severo e taciturno il quale da tempo non parla più con sua figlia. Una volta arrivati in studio la moglie e un’altra figlia, Giovanni ascolta con commozione le parole a cuore aperto di sua figlia, sembra che ad un tratto abbassi la guardi, ma appena Antonio comincia a parlare l’uomo si irrigidisce. “Lei è ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 febbraio 2021) Anna e il suo fidanzato coetaneo del, la storia difficile tra figlia e genitoriA C’èper Te si parla di una storia difficile, che viene direttamente da Sant’agata de Goti. Lei è Anna, ha 24 anni ed è fidanzata con Antonio, un uomo coetaneo di suoGiovanni. Questo fidanzamento con un uomo più grande di lei di ben 27 anni, ha fatto incrinare e chiudere il rapporto con il genitore. La giovane ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per riuscire a ricucire i rapporti con suo, severo e taciturno il quale da tempo non parla più con sua figlia. Una volta arrivati in studio la moglie e un’altra figlia, Giovanni ascolta con commozione le parole a cuore aperto di sua figlia, sembra che ad un tratto abbassi la guardi, ma appena Antonio comincia a parlare l’uomo si irrigidisce. “Lei è ...

