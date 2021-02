Caro Draghi, ci aiuti a ritrovare la dimensione del sogno (Di domenica 7 febbraio 2021) La crisi politica, con l’entrata in campo di Mario Draghi ha sicuramente cambiato faccia: Direttore esecutivo della Banca Mondiale, Direttore generale del Ministero del Tesoro, Governatore della Banca d’Italia, Presidente della Bce. Un uomo con un curriculum prestigioso, pronto ad affrontare una situazione di grande crisi come quella corrente, già conscio delle sfide e delle prime mosse cruciali da compiere, Mario Draghi è l’uomo che salvò l’euro, tutti ricordano quel “Whatever is takes” del 26 Luglio 2012 o il 22 Gennaio 2015, quando annunciò l’istituzione del Quantitative Easing. Una personalità coraggiosa, pronta a fare scelte e governare con rigore e rispetto delle istituzioni, pronto a investire nell’educazione (di cui più che mai abbiamo bisogno), tema da sempre centrale nella sua agenda. Tutte premesse che fanno ben sperare ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) La crisi politica, con l’entrata in campo di Marioha sicuramente cambiato faccia: Direttore esecutivo della Banca Mondiale, Direttore generale del Ministero del Tesoro, Governatore della Banca d’Italia, Presidente della Bce. Un uomo con un curriculum prestigioso, pronto ad affrontare una situazione di grande crisi come quella corrente, già conscio delle sfide e delle prime mosse cruciali da compiere, Marioè l’uomo che salvò l’euro, tutti ricordano quel “Whatever is takes” del 26 Luglio 2012 o il 22 Gennaio 2015, quando annunciò l’istituzione del Quantitative Easing. Una personalità coraggiosa, pronta a fare scelte e governare con rigore e rispetto delle istituzioni, pronto a investire nell’educazione (di cui più che mai abbiamo bi), tema da sempre centrale nella sua agenda. Tutte premesse che fanno ben sperare ...

borghi_claudio : Caro @mattiafeltri, come capire molto poco del ruolo di Salvini ma d'altra parte cominciare invece ad avere una vis… - riotta : Caro @pdnetwork di tante idee e tanti amici, ora o mai più! Esci da gelosie, piccinerie, sordi mediocri rancori. Po… - ricpuglisi : Caro @CarloCalenda, hai già fatto i complimenti a @matteorenzi per la mossa che ha portato alle dimissioni di… - martaforfew : Nuovo pezzo per l’HuffPost - Ernesto65373005 : RT @Rosaria94182979: Caro Draghi, ecco tutti gli errori (di Conte) da evitare. Parla Cassese -