Velia, Parco stoppa polemiche: "Lavori di manutenzione a norma" (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio Paestum (Sa) – La direzione del Parco Archeologico Paestum-Velia "in merito ad alcune notizie diffuse recentemente riguardo alla manutenzione del teatro ellenistico-romano di Velia" precisa: "Attualmente è in corso un intervento di manutenzione straordinaria nel pieno rispetto della normativa e dei principi fondamentali del restauro, ovvero della riconoscibilità e della reversibilità. L'intervento consiste nel ripristino delle integrazioni delle sedute che si trovavano in uno stato di degrado avanzato al momento dell'avvio del cantiere, con una malta pozzolanica speciale sviluppata a tale scopo. I materiali e le tecniche adottate non prevedono il contatto diretto tra malte e parti antica, né l'impiego di cemento. Il colore delle parti integrate non ...

