Troppi assembramenti a Roma, chiuse alcune piazze della movida (Di sabato 6 febbraio 2021) Folla in alcune zone della movida della Capitale. La polizia locale ha fatto scattare chiusure e isolamenti temporanei per far defluire le persone. Chiusure a soffietto nelle piazze principali di San Lorenzo e a piazza Bologna per sciogliere affollamenti. Nell’area del Tridente, oltre via del Corso anche via Sistina, Trinità de Monti e nelle aree intorno piazza Navona. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Folla inzoneCapitale. La polizia locale ha fatto scattare chiusure e isolamenti temporanei per far defluire le persone. Chiusure a soffietto nelleprincipali di San Lorenzo e a piazza Bologna per sciogliere affollamenti. Nell’area del Tridente, oltre via del Corso anche via Sistina, Trinità de Monti e nelle aree intorno piazza Navona.

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Troppi assembramenti a Roma, chiuse alcune piazze della movida - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Troppi assembramenti a Roma, chiuse alcune piazze della movida - HuffPostItalia : Troppi assembramenti a Roma, chiuse alcune piazze della movida - capriglionefran : assembramenti ritorno a bar e ristoranti è in massima parte voglia di scordare il covid magari più in là come se n… - abruzzo24ore : Covid, troppi contagi in Abruzzo, chiuse scuole superiori e divieto assembramenti -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi assembramenti Troppi assembramenti a Roma, chiuse alcune piazze della movida

Folla in alcune zone della movida della Capitale. La polizia locale ha fatto scattare chiusure e isolamenti temporanei per far defluire le persone. Chiusure a soffietto nelle piazze principali di San ...

Napoli scoppia, fiumi di persone sul lungomare e via Toledo

...di persone a passeggiare su via Toledo o via Caracciolo e sembrano inevitabili gli assembramenti. ... shadow carousel Napoli scoppia di persone, troppi in strada Napoli scoppia di persone, troppi in ...

Troppi assembramenti a Roma, chiuse alcune piazze della movida L'HuffPost Troppi assembramenti a Roma, chiuse alcune piazze della movida

Folla in alcune zone della movida della Capitale. La polizia locale ha fatto scattare chiusure e isolamenti temporanei per far defluire le persone. Chiusure a soffietto nelle piazze principali di San ...

Assembramenti in centro, chiusa via del Corso

Chiusure e isolamenti temporanei nelle strade dello shopping del centro di Roma a causa degli affollamenti che si sono creati. A partire dalle 18, ...

Folla in alcune zone della movida della Capitale. La polizia locale ha fatto scattare chiusure e isolamenti temporanei per far defluire le persone. Chiusure a soffietto nelle piazze principali di San ......di persone a passeggiare su via Toledo o via Caracciolo e sembrano inevitabili gli. ... shadow carousel Napoli scoppia di persone,in strada Napoli scoppia di persone,in ...Folla in alcune zone della movida della Capitale. La polizia locale ha fatto scattare chiusure e isolamenti temporanei per far defluire le persone. Chiusure a soffietto nelle piazze principali di San ...Chiusure e isolamenti temporanei nelle strade dello shopping del centro di Roma a causa degli affollamenti che si sono creati. A partire dalle 18, ...