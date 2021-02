Slovenia | da domenica 7 febbraio rimosso obbligo test per transfrontalieri

(Di sabato 6 febbraio 2021) Per entrare inlavoratori e studentinon dovranno più presentare alla frontiera unnegativo al Covid. Lo ha deciso il governo sloveno, modificando le regole restrittive relative al regime di passaggio del confine entrate in vigore solo oggi. (solamente sabato resterà l’) Lo rende noto la Tv pubblica slovena, Rtv Slovenija.Le nuove direttive prevedono l’esenzione dall’del tampone negativo per chi proviene da Paesi che hanno un tasso d’incidenza dei contagi inferiore a quello dellae faciliterà il passaggio, anche dall’Italia, di lavoratori, studenti, persone che assistono congiunti, effettuano lavori di manutenzione alle loro proprietà o devono sottoporsi a visite mediche. Fra i Paesi che hanno una situazione epidemiologica ...

Udine20 2020

Le nuove direttive prevedono l'esenzione dall'obbligo del tampone negativo per chi proviene da Paesi che hanno un tasso d'incidenza dei contagi inferiore a quello della Slovenia e faciliterà il passaggio, anche dall'Italia, di lavoratori, studenti, persone che assistono congiunti, effettuano lavori di manutenzione alle loro proprietà o devono sottoporsi a visite mediche. Per entrare in Slovenia lavoratori e studenti transfrontalieri non dovranno più presentare alla frontiera un test negativo al Covid. Lo ha deciso il governo sloveno.