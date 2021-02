Sci di fondo, sprint Ulricehamn 2021 oggi in tv con Pellegrino: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 6 febbraio 2021) Il programma della sprint a tecnica libera maschile e femminile di Ulricehamn, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci di fondo. Dopo essere uscito in semifinale a Falun, Federico Pellegrino va a caccia del riscatto tra le nevi svedesi. La gara, in programma oggi sabato 6 febbraio con qualificazioni alle 10:20 e finali dalle ore 12:50, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming su Eurosport Player. Sportface.it seguirà le finali con una diretta streaming aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Il programma dellaa tecnica libera maschile e femminile di, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci di. Dopo essere uscito in semifinale a Falun, Federicova a caccia del riscatto tra le nevi svedesi. La gara, in programmasabato 6 febbraio con qualificazioni alle 10:20 e finali dalle ore 12:50, sarà trasmessa intv su Eurosport, oltre che insu Eurosport Player. Sportface.it seguirà le finali con unaaggiornata minuto per minuto. SportFace.

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci Nordico, Biathlon e Sci Alpinismo - Programma ed orari delle gare di sabato 6 febbraio - FondoItalia : Sci Nordico, Biathlon e Sci Alpinismo - Programma ed orari delle gare di sabato 6 febbraio - ducadisiena : @Cavalodiritorno Auguri Se può aiutare sono ormai passati 18 anni e mezzo dal mio infarto comprensivo di arresto e… - FondoItalia : Sci di Fondo – La Finlandia per i Mondiali Junior: Niko Anttola unica vera luce di un movimento giovanile in diffic… - FondoItalia : A tre settimane dal Mondiale, il pensiero di Franco Bragagna: 'Ai Mondiali assegnerei il titolo sprint in ambo gli… -