Sci di fondo, Coppa del Mondo Ulricehamn 2021. Il match ball di Federico Pellegrino per la Coppa di Sprint (Di sabato 6 febbraio 2021) Si gioca un importante match ball Federico Pellegrino oggi nella volata per la conquista della Coppa del Mondo di Sprint. Il valdostano, che quest’anno si è aggiudicato tre prove Sprint ma che non è salito sul podio nelle ultime due tappe a tecnica classica, può sfruttare nella gara in programma ad Ulricehamn in Svezia in tecnica libera, l’assenza dei suoi rivali più temuti, il norvegese Klaebo e il russo Bolshunov. La Sprint di oggi, sulla carta, dovrebbe essere l’ultima ad assegnare pieno punteggio in stagione e dunque Pellegrino può sfruttare al meglio la situazione e cercare di scavare un solco tra sè e i rivali quasi incolmabile nelle tre prove finali in cui verranno assegnati ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Si gioca un importanteoggi nella volata per la conquista delladeldi. Il valdostano, che quest’anno si è aggiudicato tre provema che non è salito sul podio nelle ultime due tappe a tecnica classica, può sfruttare nella gara in programma adin Svezia in tecnica libera, l’assenza dei suoi rivali più temuti, il norvegese Klaebo e il russo Bolshunov. Ladi oggi, sulla carta, dovrebbe essere l’ultima ad assegnare pieno punteggio in stagione e dunquepuò sfruttare al meglio la situazione e cercare di scavare un solco tra sè e i rivali quasi incolmabile nelle tre prove finali in cui verranno assegnati ...

