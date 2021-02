Ottantenne pestato e derubato nella sua abitazione | arriva la condanna per i rapinatori

(Di sabato 6 febbraio 2021) Una violenta rapina in casa in cui l'86enne Giuseppe Spartà, gestore di un noto locale di Lignano, è stato. Adesso tre degli imputati sono statiti a sette anni e due mesi. ...

Ultime Notizie dalla rete : Ottantenne pestato

ForlìToday

Una violenta rapina in casa in cui l'86enne Giuseppe Spartà, gestore di un noto locale di Lignano, è statoe derubato. Adesso tre degli imputati sono stati condannati a sette anni e due mesi. Questa la sentenza nei confronti di un 31enne, un 29enne e un 27enne, tutti di origine albanese e residenti ...