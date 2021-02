Nella Lega la spunta Giorgetti Salvini pronto a tuffarsi nella grande ammucchiata Nel giro di 24 ore Matteo è passato da “O noi o Grillo” a “Dentro tutti” Basta che gli diano qualche ministero

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 6 febbraio 2021) “Non c’è niente di meglio di qualcuno che dall’opposizione dà una mano e non ti chiede neanche ministri, penso che sia una posizione di assoluta responsabilità”, afferma Giorgia Meloni ieri, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo aver incontrato il presidente incaricato Mario Draghi a cui ha comunicato la sua intenzione, come noto, di non sostenere un eventuale esecutivo da lui guidato, precisando però che se ci fosse governo “che porta gli italiani al voto, che duri massimo fino a settembre”, lo valuterebbe e potrebbe anche astenersi. La pensa in maniera diversa, invece, l’alleato (o ex alleato? “Vedremo come finirà, il centrodestra si è diviso ma abbiamo sempre ricostruito”, Meloni dixit), che nei confronti di un governo Draghi non solo è possibilista ma ne vorrebbe addirittura far parte, perché quando afferma: “Non sono per le ...