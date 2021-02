Napoli, Gattuso: “Pagati a caro prezzo gli errori. Fatichiamo a lavorare con questo calendario” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Napoli è in grave difficoltà. Gli azzurri escono sconfitti contro il Genoa di Ballardini e mancano l'aggancio alla Roma al quarto posto in classifica.caption id="attachment 1061447" align="alignnone" width="2664" Gattuso, getty/captionLE PAROLE DI GattusoIl tecnico Gennaro Gattuso commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Stiamo pagando a caro prezzo gli errori. Stiamo lavorando poco perché non c'è tempo, si gioca sempre. Dobbiamo fare solo i complimenti alla squadra. Abbiamo fatto tutto noi: gli errori e le occasioni create. Stiamo perdendo troppe partite in maniera simile, a fotocopia. Credo sia questione di postura. Nel primo gol abbiamo commesso un errore in appoggio. Ci sta girando male. Stiamo pagando a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilè in grave difficoltà. Gli azzurri escono sconfitti contro il Genoa di Ballardini e mancano l'aggancio alla Roma al quarto posto in classifica.caption id="attachment 1061447" align="alignnone" width="2664", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gennarocommenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Stiamo pagando agli. Stiamo lavorando poco perché non c'è tempo, si gioca sempre. Dobbiamo fare solo i complimenti alla squadra. Abbiamo fatto tutto noi: glie le occasioni create. Stiamo perdendo troppe partite in maniera simile, a fotocopia. Credo sia questione di postura. Nel primo gol abbiamo commesso un errore in appoggio. Ci sta girando male. Stiamo pagando a ...

