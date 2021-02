L' impresa del Torino contro l' Atalanta | da 0-3 a 3-3 Colpo dello Spezia in rimonta al Mapei | 2-1 al Sassuolo

(Di sabato 6 febbraio 2021) Indomabile Toro.l'bulimica quanto sprecona recupera tre gol subiti dopo appena 20 minuti, e con il coraggio, la forza dei nervi e la tenacia del suo condottiero Belotti conquista un punto prezioso che non serve solo a smuovere ancora la zona bassa della classifica ma anche a restituire morale ed autostima ad un gruppo che sta ritrovando sensazioni dimenticate. Per i bergamaschi una battuta di arresto pericolosa anche in chiave Champions che sono più di un campanello di allarme: la squadra di Gasperini si è fatta troppo bella nella prima mezz'ora, ha brillato di luce propria con azioni perfette che hanno annichilito i granata realizzando tre reti in sette minuti (Ilicic, Gosens e Muriel dal 14' al 21') ma poi si è spenta, lasciando l'intraprendenza alche con il suo capitano coraggioso, una volta subito il ...

RaiNews : Giornata di rimonte: oltre allo Spezia, impresa del Toro che pareggia dal micidiale 3-0 iniziale della Dea - silvana9950 : RT @GmaHappymilan: Bella impresa del Toro fuori casa! Salta Gasperini, salta! ?????? - GammaDonna_ : RT @lauragori1: Grazie GammaDonna, splendida vetrina di Società Benefit femminili orgogliose pioniere d’innovazione d’impresa per il bene c… - ContropiedeA : Stupenda rimonta del Toro che non si arrende dopo aver subito 3 gol; a Sassuolo altra impresa dello Spezia sempre p… - BetterCallCris : Impresa del Toro a Bergamo, sarà dura ma si giocherà la salvezza fino alla fine. Maledetto Cairo che ha ridotto cos… -

BERGAMO - A Sky Sport Davide Nicola ha commentato così l'suo Torino , capace di fermare l'Atalanta sul 3 - 3 a Bergamo nonostante il triplice svantaggio: " Terza rimonta di fila? Semplicemente dobbiamo provare ad andare in vantaggio noi e vedere ...