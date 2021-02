Juventus | Szczesny | «La Roma è in forma | serve il massimo per vincere»

rating_fan : La #Juventus dorme sogni tranquilli tra i pali, che sia #Buffon o #Szczesny il titolare i Tifosi #bianconeri sono f… - juvesr27 : RT @lUltimoUomo: Il portiere della Juventus è stato spesso determinante, ma non è quasi mai inserito nel discorso sui portieri migliori al… - chepalleragazzi : RT @lUltimoUomo: Il portiere della Juventus è stato spesso determinante, ma non è quasi mai inserito nel discorso sui portieri migliori al… - Dalla_SerieA : Juve-Roma, tanti cambi per Pirlo. Dybala e Ramsey puntano l'Inter - - MatteoMascia13 : Molti hanno sottolineato che la difesa della #Juventus ha subito un solo gol nelle ultime partite. Vero, ma va anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Szczesny

(4 - 4 - 2):; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Mckennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata All: Pirlo Roma (3 - 5 - 2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, ...PROBABILI FORMAZIONIROMA: IL PROTAGONISTA Come potenziale protagonista nelle probabili formazioni diRoma scegliamo Wojciech. Un ex di questa partita, che con i colori giallorossi ha disputato due stagioni per un totale di 81 partite: due volte in prestito dall'Arsenal dove si è ...Ai microfoni di Juventus TV , Szczesny ha parlato a pochi minuti dal match contro la Roma. «Ci aspettiamo una partita difficile. La Roma è in forma, gioca un bel calcio e bisogna essere al massimo per ...All'Allianz Stadium la Roma cerca di respingere l'assalto al terzo posto della Juventus per consolidare il suo obiettivo Champions e non perdere contatto con la testa della classifica.