GRETA THUNBERG, ATTIVISTA A NOLEGGIO (Di sabato 6 febbraio 2021) L’adolescente ATTIVISTA GRETA THUNBERG, che si allontana fuori pista, ha suscitato furia in India con il suo sostegno a una protesta di contadini collegata a una campagna di indipendenza per il Punjab. È chiaro che ha davvero bisogno di una guida adeguata.Era inevitabile che non appena GRETA THUNBERG fosse cresciuta, il suo ruolo di icona adolescente del cambiamento climatico globale avrebbe perso parte del suo fascino. Il circuito internazionale che la segue è così grande, e una volta che ha fatto alcuni giri l’interesse inizia a scemare senza che nessuno resti al suo fianco per rimproverarla.Per molti che hanno passato del tempo sotto i bagliori dell’adulazione internazionale, quando i riflettori iniziano a spostarsi, è il momento di chiedersi “cosa c’è dopo?”.Anche se sembra che ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 6 febbraio 2021) L’adolescente, che si allontana fuori pista, ha suscitato furia in India con il suo sostegno a una protesta di contadini collegata a una campagna di indipendenza per il Punjab. È chiaro che ha davvero bisogno di una guida adeguata.Era inevitabile che non appenafosse cresciuta, il suo ruolo di icona adolescente del cambiamento climatico globale avrebbe perso parte del suo fascino. Il circuito internazionale che la segue è così grande, e una volta che ha fatto alcuni giri l’interesse inizia a scemare senza che nessuno resti al suo fianco per rimproverarla.Per molti che hanno passato del tempo sotto i bagliori dell’adulazione internazionale, quando i riflettori iniziano a spostarsi, è il momento di chiedersi “cosa c’è dopo?”.Anche se sembra che ...

MiriamMaggi_ : Sono in ritardo perché non stanno passando i bus in città però bellissime le citazioni di Greta Thunberg dietro il biglietto - GreenChip6 : Se #Greta_Thunberg parla ai potenti del mondo di #ecologia non vi sta bene perchè è una #ragazzina... se l' #Onu no… - alfo_lanzieri : @ricmaggiolo Sta nascendo una nuova 'Greta Thunberg' impegnata su un altro fronte? - prsimo810 : RT @fiddlerxx: Quando Greta Thunberg bestemmia dice porCO2. - litaslife_026 : RT @commentocose_: fabio fazio negli ultimi tempi ha avuto come ospiti barack obama, greta thunberg, tom hanks, meryl streep, jane fonda, u… -