Governo Draghi, Salvini apre: “Lega a disposizione, niente veti” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Noi siamo a disposizione, lo abbiamo detto al professor Draghi”. Matteo Salvini si esprime così dopo l’incontro con il premier incaricato, “il professor Mario Draghi”, che lavora alla formazione del nuovo Governo. “La Lega è la prima forza politica del paese, è una forza che governa con ottimi risultati dove lo fa. A differenza di altri, non riteniamo che si possa andare avanti a colpi di no in questo momento. Non abbiamo pregiudizi. Noi non poniamo condizioni, nessun veto”, dice Salvini. “Rispettiamo le scelte del professor Draghi, aspettiamo di conoscerle per giudicarle. Non dico ‘non voglio Tizio o non voglio Caio’… Lascio al professor Draghi queste valutazioni… Chiaro che se qualcuno mettesse ministro del Lavoro la dottoressa ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) “Noi siamo a, lo abbiamo detto al professor”. Matteosi esprime così dopo l’incontro con il premier incaricato, “il professor Mario”, che lavora alla formazione del nuovo. “Laè la prima forza politica del paese, è una forza che governa con ottimi risultati dove lo fa. A differenza di altri, non riteniamo che si possa andare avanti a colpi di no in questo momento. Non abbiamo pregiudizi. Noi non poniamo condizioni, nessun veto”, dice. “Rispettiamo le scelte del professor, aspettiamo di conoscerle per giudicarle. Non dico ‘non voglio Tizio o non voglio Caio’… Lascio al professorqueste valutazioni… Chiaro che se qualcuno mettesse ministro del Lavoro la dottoressa ...

