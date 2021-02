-Fiorentina-Inter- 0-2: i nerazzurri sbancano a Firenze (Di sabato 6 febbraio 2021) Ieri 5 Febbraio 2021 nello Stadio Artemio Franchi alle ore 20:45 si è disputata la partita -Fiorentina-Inter-di Serie A. Nel primo tempo l’Inter è partita con l’atteggiamento mentale giusto e grazie a Barella che segna un gran gol si trova a segnare una rete pesante. Nel secondo parziale i nerazzurri non mollano e allargano il risultato con Perisic. Una Fiorentina che è rimasta a guardare senza nemmeno provare ad impensierire gli avversari. Tecnico Viola: Prandelli cerca l’equilibrio -Fiorentina-Inter: quali sono state le formazioni ufficiali? Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Quarta, Pezzella, Igor, Venuti, Bonaventura, Borja Valero, Amrabat, Biraghi, Eysseric, Vlahovic. Allenatore: Prandelli. Inter (3-5-2): Handanovic, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) Ieri 5 Febbraio 2021 nello Stadio Artemio Franchi alle ore 20:45 si è disputata la partita --di Serie A. Nel primo tempo l’è partita con l’atteggiamento mentale giusto e grazie a Barella che segna un gran gol si trova a segnare una rete pesante. Nel secondo parziale inon mollano e allargano il risultato con Perisic. Unache è rimasta a guardare senza nemmeno provare ad impensierire gli avversari. Tecnico Viola: Prandelli cerca l’equilibrio -: quali sono state le formazioni ufficiali?(3-5-2): Dragowski, Quarta, Pezzella, Igor, Venuti, Bonaventura, Borja Valero, Amrabat, Biraghi, Eysseric, Vlahovic. Allenatore: Prandelli.(3-5-2): Handanovic, ...

Inter : ?? | FOTOGALLERY Riviviamo la vittoria di Firenze attraverso gli scatti più bella della serata! ??? Qui la gallery… - pisto_gol : Fio-Int 0:2 Netta vittoria e importante prestazione per l’Inter, che segna 2 gol con Barella ( gran dx nell’angolo)… - OptaPaolo : 2 - L’#Inter ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2013/14,… - SempreIntercom : RT @SempreIntercom: Photo – Inter’s Lautaro Martinez Celebrates Important Serie A Win For Nerazzurri At Fiorentina - messina_oggi : (Barella-Perisic, l’Inter batte la Fiorentina 2-0 al “Franchi”) - -