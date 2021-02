Diritti tv | Champions League su Sky nel triennio 2021-2024

FBiasin : 'Sky acquisisce i diritti #Champions per la trasmissione di 121 delle 137 partite del triennio 2021/2024 e delle 2… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? A Sky i diritti tv del triennio 2021-2024 di Champions, Europa League e Conference League ?????? - morettweet : RT @Adnkronos: #ChampionsLeague su #Sky nel triennio 2021-2024 - ImpieriFilippo : RT @luigifattore81: Sky acquisirà i diritti della Champions fino a quando non trionferà il City di Pep. #SkySport #dirittiTv #ChampionsLea… - Adnkronos : #ChampionsLeague su #Sky nel triennio 2021-2024 -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Champions

Perrelli: "Siamo estremamente soddisfatti del risultato" . Sky ha acquisito iaudiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della UefaLeague per il triennio 2021/2024 e di tutte le 282 partite a stagione della Uefa Europa League e della ...Roma " Dopo le voci, la conferma: Sky annuncia l'acquisizione deidellaLeague per le prossime tre stagioni. Saranno 121 le partite trasmesse in diretta ogni anno dalla pay tv, dal conteggio mancano le sedici proposte in esclusiva il mercoledì sera ...Sky ha ufficializzato l'acquisizione dei diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Uefa Champions League per il triennio 2021/2024 e di tutte le 282 partite a s ...Sky ha acquisito i diritti per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Champions League nel triennio dal 2021 al 2024 (le altre 16 partite saranno invece trasmesse in esclusiva da Am ...