DIRETTA Salernitana Chievo tv e streaming video: scontro per il vertice (Di sabato 6 febbraio 2021) DIRETTA dell’incontro tra Salernitana e Chievo, valido per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie B. Salernitana (Facebook)In programma allo Stadio Arechi di Salerno alle ore 14, l’incontro valido per la seconda giornata di ritorno del campionato italiano di Serie B tra Salernitana e Chievo. Sfida d’alta classifica per le due formazioni, entrambe con forti ambizioni per la promozione in serie A. Le due squadre occupano il secondo posto in classifica insieme al Monza. Padroni di casa pronti a sfruttare l’occasione dopo il passo falso di Reggio Calabria con il rigore de vantaggio fallito nel finale. Ospiti in ascesa nelle ultime giornate dopo aver approfittato del doppio impegno casalingo offerto dal calendario, passando contro Cittadella e Pescara. I ... Leggi su chenews (Di sabato 6 febbraio 2021)dell’incontro tra, valido per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie B.(Facebook)In programma allo Stadio Arechi di Salerno alle ore 14, l’incontro valido per la seconda giornata di ritorno del campionato italiano di Serie B tra. Sfida d’alta classifica per le due formazioni, entrambe con forti ambizioni per la promozione in serie A. Le due squadre occupano il secondo posto in classifica insieme al Monza. Padroni di casa pronti a sfruttare l’occasione dopo il passo falso di Reggio Calabria con il rigore de vantaggio fallito nel finale. Ospiti in ascesa nelle ultime giornate dopo aver approfittato del doppio impegno casalingo offerto dal calendario, passando contro Cittadella e Pescara. I ...

