Covid | 13 442 nuovi casi e 385 morti | il bollettino del 6 febbraio 2021

(Di sabato 6 febbraio 2021)Italia,oggi 6, contagi, guariti Ultime 24 ore: 13.442 Decessi: 385 Tamponi effettuati: 282.407 Terapie intensive: -32 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 427.034totali: 2.602.048Decessi: 91.003 Guariti: 2.107.061 Secondo ildi oggi, sabato 6, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.442 i, contro i 14.218 di ieri, e 385 i(ieri erano stati 377) a fronte di 282.407 tamponi, 12mila in più di ieri. Dopo tre giorni di aumento torna a calare il tasso di positività, pari oggi al 4,7 per ...

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.442 - in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri - i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo il monitoraggio quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 385, sette in più di ieri. In calo i nuovi casi Covid in Italia: sono 13.442, (ieri 14.218), con 282.407 tamponi, 12mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività torna a calare dopo tre giorni di aumento ed è al 4,7% (ieri 5,2%).