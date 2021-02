Coppia scomparsa a Bolzano | recuperato il corpo di Laura Perselli

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il cadavere diè stato trovato nell’Adige tra i paesi di San Floriano e Laghetti. Proseguono le ricerche per recuperare anche ildel marito. Importante aggiornamento nel caso dei coniugi scomparsi alo scorso 4 gennaio. Ildiè statonel fiume Adige, dopo attente ricerche dei vigili del fuoco, a sud del capoluogo altoatesino tra i paesi di San Floriano e Laghetti. I carabinieri hanno subito recintato l’area del ritrovamento e bloccato gli accessi. Fondamentale per il ritrovamento del cadavere è stato l’abbassamento del livello del fiume di circa trenta centimetri: la società idroelettrica Alperia per procedere con alcune manutenzioni programmate aveva ridotto il deflusso ...

repubblica : Coppia scomparsa a Bolzano, il corpo della donna trovato nell'Adige - MediasetTgcom24 : Bolzano, coppia scomparsa: trovato corpo di Laura Perselli - TgrRai : Coppia scomparsa, trovato nell'Adige il corpo di Laura Perselli. I vigili del fuoco stanno intensificando le ricer… - morganipatrizia : RT @RaiNews: Con il ritrovamento del cadavere si appesantisce la posizione del figlio #benno, da una settimana rinchiuso in carcere a Bolza… - luisaloffredo28 : Coppia scomparsa a Bolzano, trovato il corpo di #LauraPerselli dagli inquirenti. Si cerca il cadavere dell'uomo - I… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia scomparsa

Ad un mese e due giorni dallada Bolzano assieme al marito Peter Neumair, la chiave per svelare i mistero dell'assassinio dellasi fa sempre più vicina. La notizia è stata confermata ...... scoprendo un appartamento in zona Maddalena dove una, un marocchino e un'italiana, entrambi ...Daverio Posted on 2 Settembre 2020 2 Settembre 2020 Author Redazione La notizia delladi ...A due mesi dalla scomparsa dei coniugi di Bolzano Peter Neumair e la moglie Laura Perselli, insegnanti in pensione rispettivamente di 63 ...È di Laura Perselli il corpo rinvenuto questa mattina nel fiume Adige nei pressi di Egna, a Sud di Bolzano. La donna era scomparsa lo scorso 4 gennaio assieme al marito Peter Neumair, del quale non ci ...