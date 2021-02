Calcio femminile, Serie A 2021: Juventus e Roma travolgenti nel 13° turno (Di sabato 6 febbraio 2021) Prime tre partite del 13° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2020-2021 che vanno in archivio. Le conferme arrivano dalla capolista Juventus: le bianconere hanno ottenuto il 13° successo in altrettanti incontri. Le campionessa d’Italia grazie a una doppietta di Cristiana Girelli e alla realizzazione della svedese Lina Hurtig hanno espugnato il campo dell’Empoli. La n.10 si conferma leader della compagine allenata da Rita Guarino, considerando le 15 reti realizzate fino ad ora. Giornata che ha visto il poker della Roma, sempre in trasferta, contro il Pink Bari. Elisa Bartoli, la spagnola Paloma Lázaro, Manuela Giugliano e la brasiliana Andressa (rigore) hanno scritto il loro nome sul tabellino. La formazione di Betty Bavagnoli ha dato dei chiari segnali ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Prime tre partite del 13°del campionato didiA 2020-che vanno in archivio. Le conferme arrivano dalla capolista: le bianconere hanno ottenuto il 13° successo in altrettanti incontri. Le campionessa d’Italia grazie a una doppietta di Cristiana Girelli e alla realizzazione della svedese Lina Hurtig hanno espugnato il campo dell’Empoli. La n.10 si conferma leader della compagine allenata da Rita Guarino, considerando le 15 reti realizzate fino ad ora. Giornata che ha visto il poker della, sempre in trasferta, contro il Pink Bari. Elisa Bartoli, la spagnola Paloma Lázaro, Manuela Giugliano e la brasiliana Andressa (rigore) hanno scritto il loro nome sul tabellino. La formazione di Betty Bavagnoli ha dato dei chiari segnali ...

OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE Juventus e Roma travolgenti nel 13° turno di #SerieA: Cristiana Girelli sempre più capocannoniere… - CalcioER : #tuttocampo #femminile #calcioa5 #dilettantier Sassoleone Calcio a 5 Femminile, contro l'Atletico Foligno per prose… - riccardobottoni : Eh ma nel calcio femminile è arbitro internazionale..beh se il livello è questo non facciamo una gran figura all'es… - Maracanasport : RT @LegaDilettanti: ?? Dal Consiglio direttivo LND voto unanime per favorire la ripresa dell’Eccellenza e dei campionati regionali di vertic… - FootyZoneNet : RT @FootballLineups: ???? #calcio #femminile #women #football - Pink Bari 0 vs Roma Femminile 4 Goals: Bartoli, Paloma Lázaro, Giugliano, And… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile Covid, rimangono incognite sulla possibile ripartenza a marzo del torneo d'Eccellenza

... Eccellenza in primis, inclusi il calcio femminile e quello a 5 (maschile e femminile). Dopo un ampio e approfondito confronto, il massimo organismo della Lnd si e' pronunciato unanimamente per ...

Fiorentina - Napoli, Pistolesi carica: 'Grande voglia di fare l'impresa'

'Aspirare all'impresa richiesta'. Insidia Firenze per il Napoli femminile nella prima gara esterna del girone di ritorno. Ravvede nelle sue ragazze una 'condizione ...annessa visita al Museo del Calcio .

Serie A femminile, calendario e orari della 13^ giornata Sky Sport CALCIO FEMMINILE / La Jesina attende l’Arezzo per l’impresa

Contro lo squadrone toscano l’undici di Iencinella punta sulla continuità, sullo spirito di un gruppo giovane, preparato, ben allenato JESI, 6 febbraio 2021 – Dopo i successi contro Spoleto e Cella, s ...

Calcio femminile, Serie A 2021: Juventus e Roma travolgenti nel 13° turno

Prime tre partite del 13° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021 che vanno in archivio. Le conferme arrivano dalla capolista Juventus: le bianconere hanno ottenuto il 13° succes ...

... Eccellenza in primis, inclusi ile quello a 5 (maschile e). Dopo un ampio e approfondito confronto, il massimo organismo della Lnd si e' pronunciato unanimamente per ...'Aspirare all'impresa richiesta'. Insidia Firenze per il Napolinella prima gara esterna del girone di ritorno. Ravvede nelle sue ragazze una 'condizione ...annessa visita al Museo delContro lo squadrone toscano l’undici di Iencinella punta sulla continuità, sullo spirito di un gruppo giovane, preparato, ben allenato JESI, 6 febbraio 2021 – Dopo i successi contro Spoleto e Cella, s ...Prime tre partite del 13° turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021 che vanno in archivio. Le conferme arrivano dalla capolista Juventus: le bianconere hanno ottenuto il 13° succes ...