Atletica: Larissa Iapichino da record nel salto in lungo (Di domenica 7 febbraio 2021) Probabilmente nemmeno lei si sarebbe immaginata di debuttare così ai campionati italiani juniores e promesse indoor di Ancona. Anche perché, perfezionare il proprio record per tre volte in una sola ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Probabilmente nemmeno lei si sarebbe immaginata di debuttare così ai campionati italiani juniores e promesse indoor di Ancona. Anche perché, perfezionare il proprioper tre volte in una sola ...

giomalago : Sensazionale #Iapichino! Ai Campionati #indoor2021 di #atletica migliora tre volte il suo record italiano under 20… - Eurosport_IT : TALE MADRE, TALE FIGLIA ???? 6,75 ai Campionati italiani juniores di Ancona che vale la seconda miglior misura itali… - GDF : #Fiammegiallenews: #atletica #Ancona Campionati italiani junior/promesse indoor per Larissa Iapichino titolo e… - solodax : RT @giomalago: Sensazionale #Iapichino! Ai Campionati #indoor2021 di #atletica migliora tre volte il suo record italiano under 20 nel salto… - sdaneo : RT @giomalago: Sensazionale #Iapichino! Ai Campionati #indoor2021 di #atletica migliora tre volte il suo record italiano under 20 nel salto… -