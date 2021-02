Alessandro Corvesi, dal campo di calcio alle sbarre di Rebibbia: nascondeva 26 kg di cocaina per un valore di 5 milioni di euro (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel corso di alcuni controlli quotidiani diretti dai Carabinieri di Ostia, un 32enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con precedenti, è il calciatore Alessandro Corvesi. Quest’ultimo aveva acquistato un bel po’ di notorietà giocando nel Pavia e nelle giovanili della Lazio, e nel 2014, intraprendendo una relazione amorosa con la showgirl Antonella Mosetti. Leggi anche: Maxi operazione antidroga: 32enne nascondeva in casa oltre 26 kg di cocaina per un valore di 5 milioni di euro Dal campo al carcere Cosa è accaduto che ha portato il giovane calciatore dietro le sbarre di Rebibbia? I militari hanno notato lo strano atteggiamento del 32enne residente nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel corso di alcuni controlli quotidiani diretti dai Carabinieri di Ostia, un 32enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con precedenti, è il calciatore. Quest’ultimo aveva acquistato un bel po’ di notorietà giocando nel Pavia e nelle giovanili della Lazio, e nel 2014, intraprendendo una relazione amorosa con la showgirl Antonella Mosetti. Leggi anche: Maxi operazione antidroga: 32ennein casa oltre 26 kg diper undi 5diDalal carcere Cosa è accaduto che ha portato il giovane calciatore dietro ledi? I militari hanno notato lo strano atteggiamento del 32enne residente nel ...

