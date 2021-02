Aborto, Marche in piazza per difendere la 194 dopo le posizioni della maggioranza. C’è anche Boldrini: ‘No al laboratorio anti-libertà civili” (Di sabato 6 febbraio 2021) Una battaglia “contro il nuovo oscurantismo”. Ma, soprattutto una battaglia “contro il tentativo di sopprimere le libertà civili“, come ha sottolineato la deputata del Partito democratico Laura Boldrini. Oltre mille persone sono scese in piazza ad Ancona, nelle Marche, per dire “no” alla deriva anti-abortista della Regione. Il Consiglio regionale, martedì 26 gennaio, ha infatti respinto una mozione dem che chiedeva di rispettare le linee guida del ministero della Salute che aprono alla possibilità di somministrare la pillola abortiva Ru486 anche nei consultori. Ma non solo. Durante la discussione in Aula la maggioranza, con le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, ha parlato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Una battaglia “contro il nuovo oscursmo”. Ma, soprattutto una battaglia “contro il tentativo di sopprimere le“, come ha sottolineato la deputata del Partito democratico Laura. Oltre mille persone sono scese inad Ancona, nelle, per dire “no” alla deriva-abortistaRegione. Il Consiglio regionale, martedì 26 gennaio, ha infatti respinto una mozione dem che chiedeva di rispettare le linee guida del ministeroSalute che aprono alla possibilità di somministrare la pillola abortiva Ru486nei consultori. Ma non solo. Durante la discussione in Aula la, con le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, ha parlato ...

