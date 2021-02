Zingaretti ribadisce: piena disponibilità a Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Pd ha confermato a Mario Draghi la "piena disponibilità a concorrere al suo tentativo di formare un governo" ha detto Nicola Zingaretti dopo l'incontro con il presidente del consiglio incaricato. "La sfida è davvero grande, faremo di tutto per aiutare il Paese a vincerla. Siamo convinti che l'Italia ce la farà".Ma i democratici, ha aggiunto Zingaretti, hanno esposto anche "preoccupazioni e proposte. Le preoccupazioni riguardano la crisi economica, la crescita e l'aumento delle diseguaglianze che riguardano soprattutto le donne. Occorre organizzare un nuovo modello di sviluppo che non riusciva più a creare giustizia, benessere né ricchezza. La sfida è grande ma faremo di tutto per aiutare il Paese a vincerla". "Nelle prossime ore faremo arrivare al professor Draghi un nostro ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Pd ha confermato a Mariola "a concorrere al suo tentativo di formare un governo" ha detto Nicoladopo l'incontro con il presidente del consiglio incaricato. "La sfida è davvero grande, faremo di tutto per aiutare il Paese a vincerla. Siamo convinti che l'Italia ce la farà".Ma i democratici, ha aggiunto, hanno esposto anche "preoccupazioni e proposte. Le preoccupazioni riguardano la crisi economica, la crescita e l'aumento delle diseguaglianze che riguardano soprattutto le donne. Occorre organizzare un nuovo modello di sviluppo che non riusciva più a creare giustizia, benessere né ricchezza. La sfida è grande ma faremo di tutto per aiutare il Paese a vincerla". "Nelle prossime ore faremo arrivare al professorun nostro ...

Tomas1374 : RT @LaPresse_news: Le consultazioni di #Draghi. Sostegno da #Iv, #Pd e #ForzaItalia. #FdI ribadisce il no alla fiducia. #lapresse https:… - LaPresse_news : Le consultazioni di #Draghi. Sostegno da #Iv, #Pd e #ForzaItalia. #FdI ribadisce il no alla fiducia. #lapresse - ForumUno : RT @italiaPROGRESS: Il segretario dem, Nicola Zingaretti, ha detto che 'il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace d… - pattygrasso : RT @italiaPROGRESS: Il segretario dem, Nicola Zingaretti, ha detto che 'il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace d… - elvcastellaneta : RT @italiaPROGRESS: Il segretario dem, Nicola Zingaretti, ha detto che 'il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace d… -