(Di venerdì 5 febbraio 2021) Theilsu Rai 4in prima visione,e trailer Theè ilin onda in prima visione su Rai 4, un thriller d’azione con Jean-Claude Van Damme, scrtto e diretto da Julien Leclercq già dietro ai crime L’Assalto e La terra e il sangue. Ilè uscito nelle sale in pochi paesi tra il 2018 e il 2019 incassando poco più di 500 mila dollari. Il protagonista è un anti-eroe Lukas che è poi anche il titolo originale Francese che lavora come buttafuori per mantenere la figlia ma quando si ritrova coinvolto in una rissa, dovrà fare di tutto per salvarsi dalla galera e tenere con se la figlia. Scopriamo ...

The Bouncer - L'infiltrato la trama del film su Rai 4 stasera venerdì 5 febbraio dove lo trovo in streaming il cast del film ...