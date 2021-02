Tg Politico Parlamentare, edizione del 5 febbraio 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ il giorno dei veti incrociati nelle consultazioni tra il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi e i partiti. Liberi e Uguali dice ‘mai con Salvini’. Fratelli d’Italia assicura che non fara’ mai un governo con il Movimento Cinque Stelle e il Pd. Matteo Salvini invece si avvicina all’area di governo, e annuncia che ci potrebbero essere anche dei ministri leghisti, se andasse in porto l’operazione di un esecutivo con tutti. Un’ipotesi che mette in fibrillazione il Pd, poco incline a una convivenza coi leghisti. Nelle quotazioni sulla possibile fisionomia del prossimo governo, dunque, perde quota l’esecutivo politico e sale invece quello tecnico. Un consiglio che arriva a Draghi anche da Giorgia Meloni: “Imponga una sua visione”, e’ il consiglio della leader di destra. Matteo Renzi, invece, non ha nulla da chiedere a Draghi. “Quel che fa lui ci va bene”, giura Renzi. EFFETTO DRAGHI, LUNA DI MIELE IN BORSA Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ il giorno dei veti incrociati nelle consultazioni tra il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi e i partiti. Liberi e Uguali dice ‘mai con Salvini’. Fratelli d’Italia assicura che non fara’ mai un governo con il Movimento Cinque Stelle e il Pd. Matteo Salvini invece si avvicina all’area di governo, e annuncia che ci potrebbero essere anche dei ministri leghisti, se andasse in porto l’operazione di un esecutivo con tutti. Un’ipotesi che mette in fibrillazione il Pd, poco incline a una convivenza coi leghisti. Nelle quotazioni sulla possibile fisionomia del prossimo governo, dunque, perde quota l’esecutivo politico e sale invece quello tecnico. Un consiglio che arriva a Draghi anche da Giorgia Meloni: “Imponga una sua visione”, e’ il consiglio della leader di destra. Matteo Renzi, invece, non ha nulla da chiedere a Draghi. “Quel che fa lui ci va bene”, giura Renzi. EFFETTO DRAGHI, LUNA DI MIELE IN BORSA

riotta : Ma se il popolo voleva nel 2018 un governo 'politico' come mai ne ha avuti due, non nati dalla campagna elettorale,… - giampietrogiova : RT @mariolavia: L’operazione Draghi può rivoltare il quadro politico. Una sinistra gauchista pd-m5s; una Lega non più sovranista e “giorget… - smilypapiking : RT @mariolavia: L’operazione Draghi può rivoltare il quadro politico. Una sinistra gauchista pd-m5s; una Lega non più sovranista e “giorget… - fabiovalenza : RT @mariolavia: L’operazione Draghi può rivoltare il quadro politico. Una sinistra gauchista pd-m5s; una Lega non più sovranista e “giorget… - grecolaci : RT @mariolavia: L’operazione Draghi può rivoltare il quadro politico. Una sinistra gauchista pd-m5s; una Lega non più sovranista e “giorget… -