Tennis: Atp Melbourne 1, Sinner e Travaglia in semifinale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Melbourne, 5 feb. (Adnkronos) - Uno-due perfetto per l'azzurro Jannik Sinner al Great Ocean Road di Melbourne. Il classe 2001 nella notte italiana ha infatti sconfitto in due set lo sloveno Aljaz Bedene, guadagnandosi il quarto di finale contro il serbo Miomir Kecmanovic contro il quale questa mattina si è ripetuto dopo poche ore con il punteggio di 7-6 (12-10) 6-4. Ora in semifinale l'azzurro dovrà affrontare il vincente della sfida tra Van de Zandschulp e Khachanov. Molto bene anche Stefano Travaglia che ha superato il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Il marchigiano in semifinale troverà il brasiliano Thiago Monteiro, vincente contro Thompson con un doppio 6-4. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021), 5 feb. (Adnkronos) - Uno-due perfetto per l'azzurro Jannikal Great Ocean Road di. Il classe 2001 nella notte italiana ha infatti sconfitto in due set lo sloveno Aljaz Bedene, guadagnandosi il quarto di finale contro il serbo Miomir Kecmanovic contro il quale questa mattina si è ripetuto dopo poche ore con il punteggio di 7-6 (12-10) 6-4. Ora inl'azzurro dovrà affrontare il vincente della sfida tra Van de Zandschulp e Khachanov. Molto bene anche Stefanoche ha superato il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Il marchigiano introverà il brasiliano Thiago Monteiro, vincente contro Thompson con un doppio 6-4.

TV7Benevento : Tennis: Atp Melbourne 1, Sinner e Travaglia in semifinale... - AnsaTrentinoAA : Tennis: Atp Melbourne, Sinner in semifinale. Battuto il serbo Kecmanovic |#ANSA - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: MERAVIGLIOSO TRAVAGLIA????! A Melbourne @stetone91 ???? elimina in rimonta Hubert Hurkacz ???? 36 63 75 in 2 ore e VOLA letter… - EcodiBiella : Andy Murray è a Biella: giocherà due tornei Challenger da domenica #atp #tennis - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: #Berrettini: 'Tornato al top, gli altri mi temono. E voglio salire ancora'. #AustralianOpen #Atp -