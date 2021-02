Ricerca, con 30 grammi di Parmigiano 40mesi quasi il 20% di selenio in più. Studio di Federico II e Consorzio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’ambito di una convenzione di Ricerca stipulata tra il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli Federico II e il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, è stato dimostrato che le lunghe stagionature del prodotto (a partire dai 40 mesi) rendono il Parmigiano Reggiano fonte di selenio. Maria Daglia, responsabile scientifico dello Studio e professore ordinario di Chimica degli alimenti, spiega che “nella Ricerca sono stati analizzati campioni di Parmigiano Reggiano di diverse stagionature e stagionalità di produzione. I risultati dello Studio ci permettono di dire che una porzione da 30 grammi di Parmigiano Reggiano stagionato 40 mesi apporta una quantità significativa ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’ambito di una convenzione distipulata tra il Dipartimento di Farmacia dell’Università di NapoliII e ildel formaggioReggiano, è stato dimostrato che le lunghe stagionature del prodotto (a partire dai 40 mesi) rendono ilReggiano fonte di. Maria Daglia, responsabile scientifico delloe professore ordinario di Chimica degli alimenti, spiega che “nellasono stati analizzati campioni diReggiano di diverse stagionature e stagionalità di produzione. I risultati delloci permettono di dire che una porzione da 30diReggiano stagionato 40 mesi apporta una quantità significativa ...

PiazzapulitaLA7 : 'L'Arabia Saudita sta cercando di attrarre investimenti internazionali e questo patto pone un problema. Come concil… - UniPadova : ?? Unipd selezionata per il finanziamento 50 borse di dottorato con il bando @EU_H2020 per un totale di 8.5 milioni… - DisneyStudiosIT : Unisciti a Raya e alla sua ricerca dell'ultimo drago. Non perdere #Raya e l'ultimo drago a Marzo al cinema e dal 5… - firenzesoundmap : RT @MilaSpicola: Università: #tuttimaschi nella giunta dei rettori - AsteroidDayIta : Un’osservazione celeste del tutto particolare, nell’anno che celebra #Dante Alighieri a VII secoli dalla morte. Un… -