Parla Luis Suarez: “Juventus? Avevo anche altre offerte. Volevo il passaporto da un anno” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid, la scorsa estate fu in contatto con la Juventus per un possibile trasferimento in Italia, del quale però non se ne fece niente a causa della mancanza del passaporto da comunitario. L’uruguayano effettuò a Perugia l’esame per ottenere la certificazione B1 in lingua italiana, poi rivelatosi una vera e propria farsa, combinata con l’Università per Stranieri. LEGGI anche: Juventus, lo staff medico ha stilato il piano di rientro di Dybala Intervistato a El Transistor, Suarez è tornato a Parlare della scorsa turbolenta estate. “Ho ricevuto molte proposte questa estate… Non solo la Juventus. Il passaporto italiano Volevo prenderlo da un anno ma ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 5 febbraio 2021), attaccante dell’Atletico Madrid, la scorsa estate fu in contatto con laper un possibile trasferimento in Italia, del quale però non se ne fece niente a causa della mancanza delda comunitario. L’uruguayano effettuò a Perugia l’esame per ottenere la certificazione B1 in lingua italiana, poi rivelatosi una vera e propria farsa, combinata con l’Università per Stranieri. LEGGI, lo staff medico ha stilato il piano di rientro di Dybala Intervistato a El Transistor,è tornato are della scorsa turbolenta estate. “Ho ricevuto molte proposte questa estate… Non solo la. Ilitalianoprenderlo da unma ...

TuttoMercatoWeb : Parla Luis Suarez: 'Il passaporto? Volevo prenderlo da 1 anno. Non c'era solo la Juve' - SilviaPrato1 : RT @TuttoMercatoWeb: Parla Luis Suarez: 'Il passaporto? Volevo prenderlo da 1 anno. Non c'era solo la Juve' - sportli26181512 : Parla Suarez: 'Il passaporto? Ci stavo lavorando da un anno. Non c'era solo la Juventus': Luis Suarez, attaccante d… - GiuseppeGatta87 : RT @TuttoMercatoWeb: Parla Luis Suarez: 'Il passaporto? Volevo prenderlo da 1 anno. Non c'era solo la Juve' - mic__par : RT @TuttoMercatoWeb: Parla Luis Suarez: 'Il passaporto? Volevo prenderlo da 1 anno. Non c'era solo la Juve' -