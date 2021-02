Napoli, Koulibaly positivo al Covid (Di venerdì 5 febbraio 2021) Brutta notizia per Gennaro Gattuso e il suo Napoli alla vigilia della partita contro il Genoa di Ballardini. Il difensore dei partenopei Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19 e di conseguenza sarà costretto almeno a saltare la sfida di domani sera. Il calciatore è asintomatico e ha già iniziato il periodo di isolamento come richiesto dal protocollo sanitario.LA NOTA DEL Napolicaption id="attachment 1002395" align="alignnone" width="594" Lautaro Martinez Koulibaly (getty images)/caption"Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) Brutta notizia per Gennaro Gattuso e il suoalla vigilia della partita contro il Genoa di Ballardini. Il difensore dei partenopei Kalidouè risultatoal-19 e di conseguenza sarà costretto almeno a saltare la sfida di domani sera. Il calciatore è asintomatico e ha già iniziato il periodo di isolamento come richiesto dal protocollo sanitario.LA NOTA DELcaption id="attachment 1002395" align="alignnone" width="594" Lautaro Martinez(getty images)/caption"Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidouè risultatoal-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". ITA Sport Press.

