'Lei mi parla ancora', la videointervista a Pupi Avati: 'Renato Pozzetto in un ruolo drammatico? Bravissimo e totalmente coinvolto' (Di venerdì 5 febbraio 2021) ... 'Penso che i comici abbiano uno strumento che non hanno mai usato, quello della malinconia, del dolore e della sofferenza - dichiara il regista ai microfoni di Leggo - Renato Pozzetto è stato capace ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) ... 'Penso che i comici abbiano uno strumento che non hanno mai usato, quello della malinconia, del dolore e della sofferenza - dichiara il regista ai microfoni di Leggo -è stato capace ...

surinkis212 : @TgLa7 No vabbè ma di che parla???? Ma come lei tanti altri...i temi sono solo due oggi salute ed economia, piano v… - jolanda_stefano : RT @fpontiggia1: Ho visto #LeiMiParlaAncora di Pupi Avati, dal memoir omonimo di Nino Sgarbi. La mia recensione per @cinematografoIT: https… - Adnkronos : #PupiAvati: ''Lei mi parla ancora' storia esagerata incentrata su una dismisura affettiva' - softlovis : @ssaraexposs Io invece non ascolto proprio quando parlano di Giulia, mi parte un tic nervoso perché sono piena di l… - gianfrancomoris : @RobiVil @NapMiky @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli @Aifa_ufficiale Mi sfugge una cosa : Silvestri ( chiaramente si… -