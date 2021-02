La mancanza di una grammatica digitale in Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo un’indagine Ipsos, nell’ultimo anno oltre 34.000 studenti di scuole superiori hanno abbandonato la scuola, in parte per motivazioni psicologiche (ansia, stress, isolamento) in parte per l’impossibilità materiale di seguire le lezioni. La didattica a distanza si è infatti scontrata contro l’arretratezzache permea il nostro Paese: il 12,3% delle ragazze e dei ragazzi fra i 6 e i 17 anni vive in famiglie sprovviste di tablet o computer; il 57% in famiglie in cui il rapporto persone/device è superiore a 2. Questo dato è solo la punta del proverbiale iceberg, riguardo il tema del ritardodella popolazionena. I dati che si potrebbero citare sono moltissimi: uno su tutti, che ritengo essere esemplificativo, riguarda la percentuale di cittadini che utilizzano abitualmente internet. Il 92,5% della popolazione ...