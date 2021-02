Il sesso | la vecchiaia | la malattia | parla Tinto Brass | La morte non mi spaventa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Ci vuole talento a chiamarsi. E ci vogliono una forza e un coraggio senza pari per uscire indenne dalla bufera che ti colpisce alla soglia degli 89 anni. Il maestro del cinema erotico si è appena ripreso da un'ischemia che lo ha colpito lo scorso gennaio e pochi giorni fa è uscito dall'ospedale in cui è stato ricoverato per quasi due settimane. "Ho passato cinque giorni in pronto soccorso - racconta all'Adnkronos - non mi rendevo conto di dove fossi, mi chiedevo dove fosse Caterina, perché non venisse e mi sentivo disperato. Poi ho capito che nessuno poteva entrare a causa del Covid, mi sono adeguato a quelle regole balorde. Ma sapevo che lei c'era sempre ad aspettarmi".ci accoglie nel salotto della sua casa di Isola Farnese, buen retiro alle porte di Roma, con la moglie Caterina Varzi. ...