"Il mio volo (in economy) con Mario Draghi", il racconto di un'imprenditrice siciliana (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Sono rimasta in silenzio per un po', facevo finta di lavorare, ma poi non ce l'ho più fatta e mi sono girata verso di lui a chiedere, quasi sottovoce: mi scusi, ma io ho l'onore di viaggiare con il prof. Mario Draghi? Ed in classe economy?". Sono queste le parole che Maria Isolina Catanese, imprenditrice siciliana che vive e lavora a Menfi (Agrigento), ha rivolto all'allora presidente della Bce, il giorno in cui lo ha incontrato per caso durante una trasferta di lavoro, su un volo Roma-Francoforte. A raccontare di questo incontro eccezionale è stata la stessa imprenditrice, con un post pubblicato su Facebook che ha raccolto centinaia di commenti e condivisioni. Era il 2016, e Catanese lavorava all'epoca per le Cantine Settesoli, eccellenza vitivinicola della Sicilia occidentale.

