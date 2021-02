Il mattone non è più un bene rifugio: valore degli immobili in calo anche del 20% (Di venerdì 5 febbraio 2021) FERMO - Nel Fermano, il mattone non è più un bene rifugio. È così ormai da diversi anni e il trend sembra inesorabilmente proseguire visto che gli immobili stanno perdendo il loro valore. E per gli ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 5 febbraio 2021) FERMO - Nel Fermano, ilnon è più un. È così ormai da diversi anni e il trend sembra inesorabilmente proseguire visto che glistanno perdendo il loro. E per gli ...

EureosCriss : RT @FelipeKarmelo: La realtà è che mummiarella ci ha scavalcati in accelerazionismo, e ha tirato un mattone in parlamento. Non mi ricordo c… - Croquet15293193 : RT @anikeatable: Pensavo fosse biochimica avanzata il mattone dei mattoni, invece sto riscontrando non poche difficoltà con fisiologia cell… - ilReazionario : RT @FelipeKarmelo: La realtà è che mummiarella ci ha scavalcati in accelerazionismo, e ha tirato un mattone in parlamento. Non mi ricordo c… - CiroJuniorDS : RT @FelipeKarmelo: La realtà è che mummiarella ci ha scavalcati in accelerazionismo, e ha tirato un mattone in parlamento. Non mi ricordo c… - FangusAngus : RT @FelipeKarmelo: La realtà è che mummiarella ci ha scavalcati in accelerazionismo, e ha tirato un mattone in parlamento. Non mi ricordo c… -